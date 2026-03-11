Как прошел разговор Путина и Трампа: пять главных выводов

Президент России Владимир Путин вечером 9 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Помощник главы РФ Юрий Ушаков назвал эту беседу содержательной и выразил уверенность, что она будет иметь большое практическое значение для отношений Москвы и Вашингтона. Какие вопросы обсудили лидеры, о чем Трамп мог попросить Путина и какими окажутся итоги этого диалога — в материале NEWS.ru.

Что Путин и Трамп сказали об Иране

Одной из ключевых тем разговора Путина и Трампа стала операция США и Израиля против Ирана. Юрий Ушаков отметил, что в ходе беседы президент РФ высказал ряд соображений, «направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта». По словам помощника главы РФ, эти идеи в том числе основаны на проведенных контактах с лидерами монархий Персидского залива, президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом и «руководителями других стран».

При этом незадолго до разговора Путин поздравил Сейеда Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана и выразил надежду, что аятолла продолжит дело своего отца Али Хаменеи, убитого в результате американского удара.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что Трамп сейчас находится в крайне невыгодном положении и, очевидно, чувствует себя очень неуверенно.

«Против него ополчились уже не только его идейные соперники-демократы, но и ближайшие соратники, которые считают вторжение в Иран огромной политической ошибкой. Ясно, что расчет был на молниеносное смещение режима, но Иран оказался куда более крепким орешком, чем та же Венесуэла, которая, лишившись главы, сдалась на милость Америки практически без боя. Недовольны и союзники США на Ближнем Востоке: американская авантюра ежедневно заставляет монархии Персидского залива терять миллиарды долларов», — заявил политик.

Поэтому он уверен, что беседа с Путиным, состоявшаяся по инициативе американской стороны, преследовала совершенно ясную цель.

«Трамп не знает, что делать и на кого положиться, а в России всегда выслушают и дадут дельный совет. Трампу нужна эта международная поддержка. С этой точки зрения позиции у Путина куда более нерушимые, чем у лидера США», — подчеркнул парламентарий.

Почему в США беспокоятся о нефти

После того, как Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива, через который проходит до 30% мировых поставок нефти, власти США сделали нестандартный ход. Вашингтон заявил о планах снять санкции с некоторых стран ради контроля над ценами на черное золото. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос смягчения антироссийских рестрикций в ходе беседы Путина и Трампа детально не обсуждался.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин в беседе с NEWS.ru допустил, что Россия вполне могла бы использовать сложившуюся ситуацию для продвижения своих национальных интересов.

«Америка ведет себя крайне агрессивно: атаковала Венесуэлу, потом — Иран. США рвутся к глобальному господству, в том числе за счет контроля над энергоресурсами. России точно не нужно, чтобы цены на нефть и газ диктовались из Вашингтона, так как это влияет на стоимость нашего экспорта. Если посмотреть на ситуацию в целом, то мир сегодня является многополярным, установление же американской гегемонии обернется для человечества катастрофой. Поэтому экспансию США необходимо остановить», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что РФ сама по себе является одним из доминирующих игроков на нефтяном рынке.

«От того, как будет себя вести Россия на мировом нефтегазовом рынке, во многом зависят его наполнение и цены. А Трамп боится роста цен на бензин в США и того, что союзники Америки окажутся в отчаянном положении из-за нехватки энергоносителей», — указал собеседник.

Почему Путин и Трамп обсуждали Венесуэлу

Лидеры России и США также обсудили ситуацию с Венесуэлой. После похищения президента республики Николаса Мадуро США перехватили контроль над ее нефтяными ресурсами. При этом венесуэльское черное золото не подходит для поставок в Европу, поскольку требует дополнительной переработки — мощности для этого есть как у самих США, так и у России с Китаем. КНР и вовсе была основным покупателем нефти у Каракаса.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что острой полемики между Путиным и Трампом по «венесуэльскому вопросу», скорее всего, не возникло.

«По сути, значительная часть сортов венесуэльской нефти никому, кроме американцев, не нужна. Зато самим Штатам эти поставки жизненно необходимы. Именно смесь американской сланцевой и тяжелой венесуэльской нефти позволяет получить наиболее универсальный спектр продуктов переработки», — объяснил депутат в разговоре с NEWS.ru.

Чего Трамп хочет от Китая

Не так давно Вашингтон сделал «жест доброй воли» в адрес Китая, дав добро на поставку 1 млн баррелей венесуэльской нефти Пекину. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский полагает, что и этот вопрос мог быть одним из важных тезисов беседы Путина и Трампа.

По его словам, США через Россию хотели бы наладить диалог с КНР, которая в свою очередь за счет тесных связей с Ираном способна повлиять на разблокировку Ормузского пролива.

«Но Трамп установил формат жесткого диалога с Пекином. Он считает Китай принципиальным геополитическим соперником. Полноценный диалог двух стран могли бы организовать Москва и непосредственно Владимир Путин. Так что вопрос Венесуэлы, ее стабильности и экспорта углеводородов мог быть важным сюжетом телефонного разговора двух лидеров», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

При чем тут Украина

В разговоре с Трампом Путин высоко оценил его посреднические усилия в процессе урегулирования украинского конфликта. При этом речь в диалоге двух лидеров шла и непосредственно о ходе СВО.

«Дана характеристика происходящему на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», — рассказал Ушаков.

Громский допустил, что этот вопрос мог быть затронут в контексте перестройки нефтяного рынка, которая произойдет по окончании спецоперации ВС РФ.

«Не секрет, что Штаты и американские инвесторы проявляют интерес к инфраструктуре, которая ранее обеспечивала либо же призвана была обеспечивать поставки нефти и газа из России в Европу», — напомнил аналитик.

Он считает, что слова о важности миротворческой роли Трампа можно расценить как своего рода «политическую подачу» Москвы.

«Мы готовы подтвердить, что Трамп — „главный миротворец“, если мир на Украине будет заключен с соблюдением российских национальных интересов. А там уже можно будет и о торговле „молекулами демократии“, и о распределении сфер влияния на нефтегазовом рынке спокойно поговорить», — заключил эксперт.

