12 февраля 2026 в 17:42

В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай

Глава Минэнерго США Райт: Китай возобновил импорт нефти из Венесуэлы

Китай возобновил импорт нефти из Венесуэлы, заявил глава Минэнерго США Крис Райт. По его словам, которые передает агентство Bloomberg, Пекин закупил у американского правительства первую партию энергоносителя. Министр подчеркнул, что «нефтяной карантин» для Венесуэлы подошел к концу.

Китай уже закупил немного нефти, проданной правительством США, — сказал он.

Министр не раскрыл объемы сделки, но допустил участие китайских компаний в нефтяной сфере Венесуэлы. Он назвал приемлемым «честный бизнес с Китаем на законных основаниях».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что снятие санкций с продажи нефти станет возможно после достижения украинского урегулирования. Он также добавил, что на это влияет также решение вопроса по Венесуэле и Ирану.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. На сайте Белого дома опубликовали документ, в котором говорится о закупке энергоносителей у американских компаний со стороны Нью-Дели.

