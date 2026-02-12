В США раскрыли условия снятия санкций с российской нефти Бессент связал снятие санкций с российской нефти с украинским урегулированием

Снятие санкций с продажи нефти станет возможно после достижения украинского урегулирования, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он также добавил, что на это влияет также решение вопроса по Венесуэле и Ирану, передает Fox News.

Если Россия и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства, — заявил Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. На сайте Белого дома опубликовали документ, в котором говорится о закупке энергоносителей у американских компаний со стороны Нью-Дели.

До этого Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало три лицензии, снимающие часть ограничений с правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA по операциям, связанным с поставками в страну товаров и технологий для добычи нефти и газа. При этом постановления запрещают проводить любые сделки с Россией или подконтрольными ей организациями.