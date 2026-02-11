Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:41

США запретили Венесуэле участвовать в нефтяных сделках с Россией

Минфин США снял запрет на поставки нефтегазовых технологий в Венесуэлу

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало три лицензии, снимающие часть ограничений с правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA по операциям, связанным с поставками в страну товаров и технологий для добычи нефти и газа, следует из заявления на сайте OFAC. При этом постановления запрещают проводить любые сделки с Россией или подконтрольными ей организациями.

Лицензия № 46А разрешает широкий спектр операций с венесуэльской нефтью, включая ее закупку, транспортировку и хранение до перепродажи и переработки на территории США. Лицензия № 48 легализует поставки из США товаров, технологий и услуг, необходимых для геологоразведки, разработки и добычи нефти и газа в стране. Лицензия № 30В разрешает транзакции, необходимые для поддержания работы венесуэльских портов и аэропортов.

Первые две лицензии разрешают подобные сделки при условии, что все контракты должны регулироваться согласно американскому законодательству, а споры — рассматриваться в судах США. В свою очередь платежи «заблокированным лицам» (за вычетом местных налогов) должны поступать на счет иностранного правительства. При этом вводится запрет на любые сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой или подконтрольными им организациями.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова президента США Дональда Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.

