Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:44

Президент Кубы ответил на угрозы Трампа

Диас-Канель: Куба 66 лет подвергалась нападениям со стороны США

Мигель Диас-Канель Мигель Диас-Канель Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель отреагировал на заявления американского коллеги Дональда Трампа о перекрытии энергетических каналов из Венесуэлы и заявил, что его страна не представляет угрозы для США. В посте в соцсети Х он подчеркнул, что подобные действия являются продолжением многолетней агрессивной политики Вашингтона.

Диас-Канель отверг любые обвинения в адрес Гаваны, настояв на исключительно мирном характере государственного курса. Власти Кубы выразили готовность к самому жесткому сценарию развития событий в Карибском бассейне.

Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови, — написал Диас-Канель.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о радикальном изменении геополитической ситуации в Латинской Америке: Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы. Он подчеркнул, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое.

До этого бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после атаки США в Венесуэле. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении.

Куба
Мигель Диас-Канель
Дональд Трамп
США
