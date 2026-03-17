17 марта 2026 в 14:29

«Дай бог»: Меркачева о помилованных Путиным женщинах

Меркачева сообщила, что у помилованных Путиным женщин есть дети

У всех 23 помилованных президентом России Владимиром Путиным женщин есть несовершеннолетние дети, рассказала РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, под амнистию попали сразу несколько категорий осужденных.

Все эти женщины с несовершеннолетними детьми — там разные категории. Конечно, изначально хотелось, чтобы поскорее их помиловали, но для помилования хорош абсолютно любой день <…> Дай бог, чтобы каждый день кого-то миловали. Дай бог, чтобы всегда находились у нас такие возможности на встречах с президентом миловать, — сообщила Меркачева.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Он отметил, что среди них есть родственники участников специальной военной операции и женщины с детьми.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек, осужденных за экстремизм. Среди них 11 женщин. Все заключенные выразили раскаяние в своих действиях и обязались соблюдать законы в будущем.

