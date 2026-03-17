17 марта 2026 в 13:05

Путин подписал указ о помиловании 23 женщин

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он уточнил, что среди них есть родственники участников СВО и имеющие детей, передает РИА Новости.

Президент подписал указ о помиловании 23 женщин, — сказал Фадеев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек. Большинство помилованных получили сроки за экстремизм. Все заключенные раскаялись в содеянном и пообещали впредь не нарушать законы. Отмечается, что среди помилованных 11 женщин.

До этого член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что в переданном Путину списке указаны конкретные фамилии осужденных для возможного помилования. При этом число фамилий в перечне она раскрывать не стала. Президент России ранее просил правозащитницу Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных.

