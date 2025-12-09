ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 17:46

Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных

Путин попросил Меркачеву направить ее предложения по помилованию на Новый год

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте, — обратился к правозащитнице Путин.

На заседании СПЧ Меркачева предложила инициативу о помиловании по случаю праздника. Она может касаться тех, кто привлекается к ответственности первый раз и за ненасильственные преступления.

Ранее Меркачева заявила, что агрессивных подростков нельзя наказывать за тяжкие преступления как взрослых. По ее словам, необходимо выстраивать индивидуальную работу с каждым трудным ребенком, помогая ему осознать значение своих действий.

До этого председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны отвечать перед законом как взрослые. Он уточнил, что речь идет о молодых людях, которые не поддаются перевоспитанию и совершают тяжкие преступления.

Владимир Путин
Ева Меркачева
помилования
Новый год
