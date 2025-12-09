Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных Путин попросил Меркачеву направить ее предложения по помилованию на Новый год

Президент РФ Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте, — обратился к правозащитнице Путин.

На заседании СПЧ Меркачева предложила инициативу о помиловании по случаю праздника. Она может касаться тех, кто привлекается к ответственности первый раз и за ненасильственные преступления.

Ранее Меркачева заявила, что агрессивных подростков нельзя наказывать за тяжкие преступления как взрослых. По ее словам, необходимо выстраивать индивидуальную работу с каждым трудным ребенком, помогая ему осознать значение своих действий.

До этого председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны отвечать перед законом как взрослые. Он уточнил, что речь идет о молодых людях, которые не поддаются перевоспитанию и совершают тяжкие преступления.