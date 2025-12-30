Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 01:26

Трамп озвучил свою версию о потерях Украины за последний месяц

Трамп: ВСУ за последний месяц потеряли 26 тыс. военнослужащих в зоне СВО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп озвучил свои данные о потерях Украины в конфликте. По его словам, Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли убитыми 26 тыс. военнослужащих.

В прошедшем месяце было убито 26 тыс. солдат, — сказал Трамп, говоря о потерях Украины.

Он высказал эту оценку без ссылок на разведданные в ходе общения с журналистами. Его заявление прозвучало в контексте обсуждения текущей ситуации вокруг украинского кризиса и американской поддержки Киева. Традиционно Украина не раскрывает точные данные о своих боевых потерях, рассматривая эту информацию как государственную тайну в условиях военного времени.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение рискуют спровоцировать мятеж в армии, наказывая опытных командиров и делая из них козлов отпущения за провалы на фронте. Журналист Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS отметил, что недавние успехи российских войск вызвали сбой в системе военного управления ВСУ.

До этого стало известно, что командование ВСУ отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя Запорожской области. Санкции были применены из-за значительных потерь, понесенных подразделением.

Дональд Трамп
потери
ВСУ
убитый
