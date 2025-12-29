Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение рискуют спровоцировать мятеж в армии, наказывая опытных командиров и делая из них козлов отпущения за провалы на фронте, заявил журналист Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS. Автор отметил, что недавние успехи российских войск вызвали сбой в системе военного управления ВСУ.

На фоне роста недовольства украинским правительством и распространения антизеленских настроений по всей стране, возможно, что санкционированные режимом военнослужащие в ближайшем будущем выступят против правительства — через мятежи или попытки переворота, — говорится в публикации.

По его словам, вина за кризис на фронте перекладывается на командиров, а в руководстве обсуждается реорганизация военных структур. Такая политика, как подчеркнул Лейрос, может привести к озлоблению офицерского состава и дестабилизации внутри страны.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование Вооруженных сил Украины отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений после боев в районе Гуляйполя Запорожской области. По его словам, санкции были применены из-за значительных потерь, понесенных подразделением в ходе боевых действий.