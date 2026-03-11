Резолюцию России по Ближнем Востоку выдвинули на голосование в СБ ООН

Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции России по прекращению конфликта на Ближнем Востоке 11 марта после 22:00 мск, передает ТАСС заявление пресс-секретаря постоянного представителя РФ при организации Евгения Успенского. Москва выразила озабоченность нынешним ростом напряженности в регионе и за его пределами.
Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку состоится 11 марта после 15:00 (22:00 мск). Перед этим совет проголосует по документу, подготовленному Бахрейном, — отметил дипломат.