11 марта 2026 в 04:45

Резолюцию России по Ближнем Востоку выдвинули на голосование в СБ ООН

Голосование по резолюции России по Ближнему Востоку пройдет 11 марта в СБ ООН

Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции России по прекращению конфликта на Ближнем Востоке 11 марта после 22:00 мск, передает ТАСС заявление пресс-секретаря постоянного представителя РФ при организации Евгения Успенского. Москва выразила озабоченность нынешним ростом напряженности в регионе и за его пределами.

Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку состоится 11 марта после 15:00 (22:00 мск). Перед этим совет проголосует по документу, подготовленному Бахрейном, — отметил дипломат.

