Резолюцию России по Ближнем Востоку выдвинули на голосование в СБ ООН Голосование по резолюции России по Ближнему Востоку пройдет 11 марта в СБ ООН

Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции России по прекращению конфликта на Ближнем Востоке 11 марта после 22:00 мск, передает ТАСС заявление пресс-секретаря постоянного представителя РФ при организации Евгения Успенского. Москва выразила озабоченность нынешним ростом напряженности в регионе и за его пределами.