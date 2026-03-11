Составлен список советов по инвестированию Доцент Щербаченко посоветовал не инвестировать все деньги только в один актив

Инвестирование всех средств в один актив может привести к финансовым потерям, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, перед вложением денег важно тщательно изучить рыночную ситуацию.

Если вы решили начать инвестировать, помните, что это марафон, а не спринт. Не стоит инвестировать все свои деньги только в один актив или одну компанию. Распределите ресурсы между несколькими активами и компаниями, чтобы снизить риски и увеличить потенциальную прибыль. Например, можно инвестировать в акции разных компаний, облигации и другие инструменты. Частая продажа и покупка акций приводит к увеличению дохода у брокера в виде комиссии. Прежде чем принимать решение, тщательно проанализируйте ситуацию на рынке, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что необходимо определить цель инвестирования. По словам доцента, это может быть создание пенсионного фонда, приобретение недвижимости или обеспечение финансовой устойчивости. Он пояснил, что в зависимости от поставленных целей и сроков можно подобрать разные инвестиционные инструменты и стратегии.

Инвестирование зависит от вашего личного восприятия финансового риска, который вы готовы принять на пути к достижению финансовой свободы. Поэтому перед вложением средств выберите инвестиционные инструменты, соответствующие уровню риска. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Кроме того, следует изучать состояние компаний, новости, ленты информагенств, аналитические отчеты и другие инструменты, — добавил Щербаченко.

Ранее CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что банковский сектор и нефтепереработка будут выгодными для инвестиций в 2026 году. По ее словам, Банк России будет снижать ключевую ставку, способствуя умеренному росту экономики.