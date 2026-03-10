Зимняя Олимпиада — 2026
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов

Депутат Гаврилов: инвестиции в стартапы могут увеличить доходы пенсионных фондов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инвестиции в стартапы могут повысить доходность негосударственных пенсионных фондов в долгосрочной перспективе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов. По его словам, это более привлекательное решение по сравнению с облигациями и депозитами.

Негосударственные пенсионные фонды в России традиционно зарабатывают на облигациях и депозитах. За девять месяцев 2025 года средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 13,1% годовых, а по пенсионным резервам показатель достиг 15,9%. Такой подход приносит результат в период высоких ставок. Однако когда они начнут снижаться, фондам придется искать новые источники дохода. И здесь на сцену выходят стартапы. Пенсионные деньги по природе своей длинные. Венчурные инвестиции тоже рассчитаны на долгий срок и при удачном раскладе приносят доходность, которую облигации и депозиты обеспечить физически не способны, — пояснил Гаврилов.

Он отметил, что в декабре 2025 года комитет обсуждал законопроект, который предлагал расширить применение договоров инвестиционного товарищества как особой формы коллективного инвестирования. По словам депутата, это нововведение увеличивает число участников таких объединений, включая возможность для НПФ заключать с ними договоры.

Целью изменений является развитие венчурного и прямого инвестирования в России, а также снижение оттока структурирования фондов в иностранные юрисдикции. Механизм инвесттоварищества как раз позволяет объединять капиталы нескольких участников и направлять их в перспективные проекты, сохраняя при этом контроль над долей таких активов в общем портфеле фонда. Если фонды получат доступ к прямым вложениям в растущий бизнес, это может заметно усилить их роль в экономике, превратив НПФ из консервативных держателей госдолга в полноценных поставщиков капитала для технологий и инфраструктуры, — добавил Гаврилов.

Ранее депутат Каплан Панеш сообщил, что Минфин планирует ужесточить правила программы долгосрочных сбережений. По его словам, срок, после которого можно будет снять государственные средства без потерь, увеличат с одного года до пяти лет. Парламентарий добавил, что это изменение затронет пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

