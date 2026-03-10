RT представил премьеру второй части фильма «Сильные духом. Мама и сын»

RT представил премьеру второй части документального фильма «Сильные духом. Мама и сын», пишет соответствующее издание. Ее посвятили истории о погибшем на СВО бойце и его матери.

Мой сын — это не тот человек, который собирался умирать. Он говорил об этом: что он вернется, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением и как доносить правильные смыслы, — рассказала женщина.

По словам россиянки, после возвращения с СВО ее сын хотел вернуться к гражданской жизни и рассказывать людям о том, как на Западе подменяют понятия и пытаются манипулировать молодым поколением. На похороны мужчины приехали не только его близкие, но и сослуживец — бывший сотрудник Росгвардии.

Ранее на RT состоялась премьера второй части документального фильма «Жены. Сильные духом». Лента посвящена женщинам, которые поддерживают участников специальной военной операции во время реабилитации после ранений.