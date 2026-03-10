Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:49

RT представил премьеру второй части фильма «Сильные духом. Мама и сын»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

RT представил премьеру второй части документального фильма «Сильные духом. Мама и сын», пишет соответствующее издание. Ее посвятили истории о погибшем на СВО бойце и его матери.

Мой сын — это не тот человек, который собирался умирать. Он говорил об этом: что он вернется, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением и как доносить правильные смыслы, — рассказала женщина.

По словам россиянки, после возвращения с СВО ее сын хотел вернуться к гражданской жизни и рассказывать людям о том, как на Западе подменяют понятия и пытаются манипулировать молодым поколением. На похороны мужчины приехали не только его близкие, но и сослуживец — бывший сотрудник Росгвардии.

Ранее на RT состоялась премьера второй части документального фильма «Жены. Сильные духом». Лента посвящена женщинам, которые поддерживают участников специальной военной операции во время реабилитации после ранений.

СВО
фильмы
бойцы
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.