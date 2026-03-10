Самый теплый день с начала года! Погода в Москве на неделю, где будет +15

В Москве с сильным опережением графика наступает метеорологическая весна. Сколько будет градусов на неделе, прогнозы, как рекордное тепло наступает на Санкт-Петербург?

Какая погода пришла в Москву к 10 марта

10 марта в Москве наступил самый теплый день с начала года, сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его данным, в 10:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ была отмечена температура в 5,5 градусов.

Тишковец объявил, что в Москве официально началась метеорологическая весна.

«Сегодня с опережением климатического графика на 10 суток в Москве начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений. И термометры покажут самые высокие и комфортные значения с начала сезона!» — объявил Тишковец в своем Telegram-канале.

С ним не согласен ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В прошлом году метеорологическая весна пришла в Москву очень рано: 1 марта, одновременно с началом весны календарной. Ну а весна 2026 года поразила еще больше: в столице метеорологическая весна началась еще в последний день календарной зимы — 28 февраля», — утверждает Леус.

Синоптик центра «Фобос» прогнозирует приход антициклона и потепления в Москве с юго-запада.

«Он удержит вероятность осадков близкой к нулю. В такой ситуации солнечные лучи смогут активизировать дневной прогрев и дневной температурный фон на 4–5 градусов превысит климатическую норму. Температура воздуха плюс 6–8 градусов, по области — плюс 4–9. Атмосферное давление выше нормы. В среду без осадков, ночью гололедица, от минус 1 до плюс 1, днем плюс 8–10 градусов», — прогнозирует Леус.

Сколько градусов в Москве на неделе, чего ждать в середине марта

Специалисты Foreca прогнозируют, что середина марта в Москве будет теплой: с начала недели в столице установилась солнечная погода, которая задержится и на следующую неделю.

Ночью в Москве ожидается плюс 2–4 градуса, днем до конца недели температура будет расти — плюс 5, 6, а потом 8 градусов, прогнозирует Foreca. При этом прогнозы, согласно которым в столице установится жара в плюс 15 градусов, пока не оправдываются.

После 15 марта в столице России ожидается похолодание: температура днем упадет до плюс 4–6 градусов, ночью возможны заморозки до минус 3.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, прогноз на неделю

Леус пишет, что в Петербурге замечены очевидные признаки весны: к 10 марта в город прилетели грачи — природный признак весны — и начала цвести верба. В Северной столице неделя ожидается даже теплее, чем в Москве.

«[На погоду в Петербурге влияет] северная периферия антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков и воздушные массы смогут неплохо прогреться. Температура воздуха плюс 6–8 градусов, в Ленобласти — плюс 3–8. Атмосферное давление около нормы. В среду без осадков, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 7–9 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Неделя в Петербурге, в отличие от Москвы, не пройдет без осадков: ожидаются 3 мм осадков в четверг, а потом дожди начнутся в субботу и не закончатся раньше 18 марта. Foreca прогнозирует, что за пять дней выпадет 13,4 мм осадков (40% от месячной нормы). При этом температура будет высокой, до плюс 12 градусов днем и плюс 6 ночью.

«Но как в большинстве случаев бывает, сейчас мы порадуемся теплу, а в дальнейшем придет похолодание и снова снег после дождей», — утверждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

