10 марта 2026 в 13:19

«Самый масштабный кризис»: на Ближнем Востоке признали катастрофу с нефтью

Bloomberg: сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке продолжается

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Ближнего Востока продолжают сокращать объемы добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Тенденция прослеживается в Саудовской Аравии, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал топливный кризис крупнейшим в истории региона.

Хотя мы и раньше сталкивались с перебоями в работе, этот кризис, безусловно, является самым масштабным в истории нефтегазовой отрасли региона, — констатировал эксперт.

Как узнали источники, крупнейшие ближневосточные нефтепроизводители сократили добычу на 6,7 млн баррелей в сутки. Таким образом показатели упали примерно на две трети относительно периода до начала военной операции США и Израиля в Иране.

По данным Financial Times, между азиатскими и европейскими покупателями ужесточилась борьба за поставки сжиженного природного газа из-за угроз судоходству в Ормузском проливе. Блокировка этого ключевого маршрута поставила под удар пятую часть мировых отгрузок. Это вынуждает импортеров конкурировать за свободные партии.

Ближний Восток
ОАЭ
Ирак
Иран
Саудовская Аравия
Кувейт
нефть
топливо
кризисы
