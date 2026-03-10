«Самый масштабный кризис»: на Ближнем Востоке признали катастрофу с нефтью Bloomberg: сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке продолжается

Страны Ближнего Востока продолжают сокращать объемы добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Тенденция прослеживается в Саудовской Аравии, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал топливный кризис крупнейшим в истории региона.

Хотя мы и раньше сталкивались с перебоями в работе, этот кризис, безусловно, является самым масштабным в истории нефтегазовой отрасли региона, — констатировал эксперт.

Как узнали источники, крупнейшие ближневосточные нефтепроизводители сократили добычу на 6,7 млн баррелей в сутки. Таким образом показатели упали примерно на две трети относительно периода до начала военной операции США и Израиля в Иране.

По данным Financial Times, между азиатскими и европейскими покупателями ужесточилась борьба за поставки сжиженного природного газа из-за угроз судоходству в Ормузском проливе. Блокировка этого ключевого маршрута поставила под удар пятую часть мировых отгрузок. Это вынуждает импортеров конкурировать за свободные партии.