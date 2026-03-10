Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:02

На Западе раскрыли, как война в Иране спровоцировала «битву» Азии с Европой

FT: война в Иране спровоцировала борьбу Азии и Европы за поставки СПГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Борьба между азиатскими и европейскими покупателями за поставки сжиженного природного газа (СПГ) ужесточилась из-за угроз судоходству в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times. Блокировка этого ключевого маршрута поставила под удар пятую часть мировых отгрузок, что вынуждает импортеров конкурировать за свободные партии, как это было четыре года назад, когда обострилась ситуация на Украине, отмечает издание.

Конкуренция за свободные партии тогда подтолкнула цены к рекордным уровням, — напомнили журналисты.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что отечественные энергетические корпорации в скором времени приступят к смене вектора экспорта сжиженного природного газа. Вместо европейских государств приоритетными направлениями сбыта СПГ станут азиатские партнеры, среди которых выделяются Индия, Китай, Филиппины и Таиланд.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит экспорт нефти и газа для проверенных партнеров, включая не только государства Азиатско-Тихоокеанского региона, но также Словакию и Венгрию. Глава страны подчеркнул способность Москвы оперативно перенаправить энергетические потоки с европейского пространства на альтернативные перспективные рынки, не дожидаясь окончательного прекращения закупок со стороны Евросоюза.

Азия
Европа
Иран
СПГ
