Тайское красное карри с курицей и овощами: рецепт для тех, кто любит погорячее. Аромат кокоса, имбиря и лайма сведут с ума

Тайское красное карри с курицей и овощами: рецепт для тех, кто любит погорячее. Аромат кокоса, имбиря и лайма сведут с ума

Острота красного карри могла бы быть неуправляемой, если бы не кокосовое молоко. Это не просто жидкость, а густой, бархатный, слегка сладковатый эмульгатор. Оно не гасит огонь, а обволакивает его, делает его сложным, объемным. Острота перестает быть плоской и колющей, становится округлой, теплой, почти кремовой. Это дуэт, где молоко и паста не борются, а танцуют, создавая идеальный баланс жара и нежности.

Для карри понадобится 2 ст. л. кокосового масла, 1 небольшая луковица (100 г), 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. молотого кориандра, 6 ст. л. тайской пасты красного карри, 400 мл несладкого кокосового молока, 1 ст. л. коричневого сахара, 0,5 ч. л. соли, 700 г куриной грудки, 1 ст. л. рыбного или соевого соуса, 1 морковь (100 г), 1 сладкий перец (100 г), 1 лайм, свежая кинза. Лук нарезать полукольцами. Чеснок измельчить. Куриную грудку нарезать небольшими кубиками. Морковь нарезать тонкими кружочками или соломкой. Перец нарезать квадратиками. В воке или глубокой сковороде разогреть кокосовое масло на среднем огне. Обжарить лук с щепоткой соли 3-4 минуты до мягкости. Добавить чеснок, имбирь, кориандр и пасту карри.

Обжаривать, помешивая, 1 минуту, пока не появится интенсивный аромат. Влить кокосовое молоко, добавить коричневый сахар и оставшуюся соль. Довести до легкого кипения. Добавить курицу, морковь и перец. Перемешать, убавить огонь до среднего и тушить 10–12 минут, пока курица не приготовится, а овощи не станут мягкими, но сохранят легкий хруст. В конце добавить рыбный или соевый соус. Снять сковороду с огня. Цедру лайма натереть на мелкой терке, из половинки выжать сок. Добавить цедру и сок в карри, аккуратно перемешать. Подавать горячим, посыпав свежими листьями кинзы, с отварным рисом или рисовой лапшой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.