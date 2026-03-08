Ким-чи сэндвич: взрыв корейского вкуса между двумя тостами. Хрустящая курица в панко, острые овощи и тягучий сыр

Это не просто еда, а гастрономический перфоманс. Представьте: два тоста, обжаренные до хруста в расплавленном сыре, создающие идеальную «книжку». Внутри — взрыв контрастов: обжигающе-острая, ферментированная прохлада кимчи сталкивается с обжигающе-горячей, невероятно хрустящей курицей в японской панировке панко. А сладкий соус чили выступает дипломатом, примиряя эти враждующие миры в вашем рту.

Для сэндвича понадобится тостовый хлеб (2 ломтика на порцию), несколько ломтиков плавящегося сыра (чеддар, гауда), 1 куриное филе, панировочные сухари панко, кимчи, сладкий соус чили, растительное масло для жарки и картофель фри для подачи. Сначала готовим сырный тост: между двумя ломтиками хлеба кладём сыр. Разогреваем сковороду на среднем огне без масла, выкладываем сэндвич и обжариваем с обеих сторон под прессом (или просто прижимая лопаткой) до золотистой корочки и полного расплавления сыра внутри. Куриное филе отбиваем до толщины 1 см, солим, перчим, обваливаем в сухарях панко, плотно прижимая их. Обжариваем на хорошо разогретом масле с обеих сторон до полной готовности и хрустящей золотистой корочки. Картофель фри готовим по любимому рецепту или используем замороженный, запекая в духовке. Собираем сэндвич: на одну половинку горячего сырного тоста выкладываем хрустящую куриную котлету, сверху — горсть отжатой от рассола кимчи. Поливаем кимчи сладким соусом чили по вкусу. Накрываем второй половинкой тоста, слегка прижимаем. Подаём немедленно с картофелем фри.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.