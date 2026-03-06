Эти огурчики по-корейски — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Хрустящие, острые. Открываешь — и сразу лето на столе

Эта закуска хороша везде. К мясу — идеально, разрезает жирность. К картошке — просто сказка. И даже просто так, когда хочется чего-то остренького. Открываю банку — и всегда мало.

Что понадобится для огурцов по-корейски

Беру 2,5 кг свежих огурцов (лучше некрупных, крепких), 600 г моркови, 5 зубчиков чеснока. Для маринада: 100 г сахара, 60 г соли, по 1 чайной ложке молотого кориандра и паприки, половину чайной ложки черного молотого перца, 110 мл уксуса 9% и 110 мл растительного масла без запаха.

Как я их готовлю

Огурцы мою, обрезаю кончики, нарезаю тонкими кружочками (2–3 мм). Морковь чищу и натираю на терке для корейской моркови. Чеснок измельчаю ножом или через пресс. В большой миске или тазу смешиваю овощи. В отдельной посуде смешиваю сахар, соль, кориандр, паприку и перец. Посыпаю этой сухой смесью овощи, тщательно перемешиваю руками и оставляю при комнатной температуре на 2–3 часа, чтобы они пустили сок. Затем добавляю уксус и растительное масло, еще раз хорошо перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам, заливаю образовавшимся маринадом доверху. Банки накрываю стерильными крышками, ставлю в кастрюлю с горячей водой (на дно полотенце) и стерилизую 20–25 минут с момента закипания. Аккуратно вынимаю, закатываю крышками, переворачиваю вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания. Храню в прохладном темном месте.

