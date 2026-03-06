Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 05:44

Эти огурчики по-корейски — именно та закуска, которую готовишь снова и снова. Хрустящие, острые. Открываешь — и сразу лето на столе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта закуска хороша везде. К мясу — идеально, разрезает жирность. К картошке — просто сказка. И даже просто так, когда хочется чего-то остренького. Открываю банку — и всегда мало.

Что понадобится для огурцов по-корейски

Беру 2,5 кг свежих огурцов (лучше некрупных, крепких), 600 г моркови, 5 зубчиков чеснока. Для маринада: 100 г сахара, 60 г соли, по 1 чайной ложке молотого кориандра и паприки, половину чайной ложки черного молотого перца, 110 мл уксуса 9% и 110 мл растительного масла без запаха.

Как я их готовлю

Огурцы мою, обрезаю кончики, нарезаю тонкими кружочками (2–3 мм). Морковь чищу и натираю на терке для корейской моркови. Чеснок измельчаю ножом или через пресс. В большой миске или тазу смешиваю овощи. В отдельной посуде смешиваю сахар, соль, кориандр, паприку и перец. Посыпаю этой сухой смесью овощи, тщательно перемешиваю руками и оставляю при комнатной температуре на 2–3 часа, чтобы они пустили сок. Затем добавляю уксус и растительное масло, еще раз хорошо перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам, заливаю образовавшимся маринадом доверху. Банки накрываю стерильными крышками, ставлю в кастрюлю с горячей водой (на дно полотенце) и стерилизую 20–25 минут с момента закипания. Аккуратно вынимаю, закатываю крышками, переворачиваю вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания. Храню в прохладном темном месте.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
еда
рецепты
овощи
огурцы
Корея
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Краснодара закрыли по соображениям безопасности
Онколог ответил, могут ли грудные импланты спровоцировать развитие рака
В Госдуме нашли способ повысить доступность частного жилья для россиян
«БАРС-31» и «Ахмат» господствуют на фронте: успехи ВС РФ к утру 6 марта
Психолог рассказала, какой тип личности не может жить без лести
«Ахмат» сорвал планы ВСУ попытаться накопить силы в Сумах
Эксперт объяснил, как мартовские выходные повлияют на зарплату россиян
Кошатникам ответили, в каком случае в рацион питомца надо добавить витамины
Дело о хищении на фортификациях в Белгороде включило в себя 10 фигурантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 марта
Россиян попытались обмануть по схеме Долиной на Бали
В Госдуме высказались о массовом переводе пенсий россиян в цифровые рубли
CША обвинили россиянина в отмывании более $1 млн
«Никогда не чувствовала»: Барановская раскрыла детали отношений с Гордоном
Артистам в России могут запретить иноязычные псевдонимы
В России предложили ввести молодежную ставку по ипотеке
Эксперт объяснил, почему доллар резко пошел в рост
«Не пью»: Нагиев опроверг факт о 18-летнем виски в своем райдере
Трамп упускает Тайвань: как Китай будет наказывать сепаратистов
ОАЭ готовятся заморозить иранские миллиарды
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.