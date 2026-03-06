Беф бургиньон — классика французской кухни, которую я наконец-то решился приготовить. Теперь это наше праздничное блюдо

К беф бургиньон идеально идет картофельное пюре — нежное, маслянистое, чтобы макать в соус. Или паста. Или просто хороший хлеб. А сверху — свежая петрушка для яркости. Это блюдо создано для того, чтобы им наслаждаться не торопясь, с бокалом того же вина, в котором томилось мясо.

Что понадобится для беф бургиньон

Беру 1,6 кг говядины (лучше лопатку или другую часть для тушения), 250 г бекона, 750 мл красного сухого вина, 850 мл мясного бульона, 200 г лука, 600 г моркови (из них половина для тушения, половина для глазирования), 250 г шампиньонов, лук-порей (1 стебель), 3-4 зубчика чеснока, тимьян, лавровый лист, петрушку, 80 г муки, 40 г сливочного масла, растительное масло, соль, перец. Для глазированной моркови дополнительно: 600 г моркови, сахар и сливочное масло.

Как я его готовлю

Говядину нарезаю крупными кубиками по 4-5 см, обваливаю в муке. В глубокой кастрюле или сотейнике разогреваю растительное масло и обжариваю мясо партиями до румяной корочки со всех сторон. Выкладываю на тарелку. Бекон нарезаю полосками, обжариваю в той же кастрюле до золотистости. Добавляю нарезанный лук, половину моркови (кубиками), лук-порей и грибы (крупными кусками). Обжариваю 5–7 минут. Возвращаю мясо в кастрюлю, вливаю вино и бульон, добавляю чеснок, тимьян, лавровый лист, соль и перец. Довожу до кипения, накрываю крышкой и томлю на самом маленьком огне 2,5-3 часа, пока мясо не станет мягким. Для глазированной моркови оставшуюся морковь нарезаю брусочками, отвариваю 5–7 минут в кипятке. Затем обжариваю на сковороде с сахаром и сливочным маслом до карамелизации. Готовое блюдо подаю с картофельным пюре, глазированной морковью и посыпаю рубленой петрушкой.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.