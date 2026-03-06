Экономист назвал вариант бюджетного подарка на 8 Марта

Домашний ужин может стать экономичным и приятным сюрпризом на Международный женский день, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. Он также предложил рассмотреть возможность создания авторского песенного поздравления с помощью нейросетей.

Если рассматривать варианты подарков с максимальными бюджетными ограничениями, то здесь необходимо дистанцироваться от формальных подношений в виде скромного букета и плитки шоколада. Лучше подойти к поздравлению творчески и в то же самое время с осознанным финансовым планированием. Рекомендуется приготовить кулинарный сюрприз своими руками или сгенерировать авторское песенное поздравление, в котором можно задействовать инструменты искусственного интеллекта. Подарки этой категории не разорят стесненного в средствах мужчину, но оставят приятное послевкусие у дамы, — посоветовал Бархота.

Он добавил, что мужчины иногда не спешат поздравлять женщин, если те не сделали этого 23 Февраля. По словам экономиста, зачастую многие ожидают взаимного обмена поздравлениями на оба праздника. На этом фоне Бархота посоветовал быть более прагматичным и щедрым и все же порадовать женщин 8 Марта.

Ранее эксперт в сфере подарков Александр Воробьев заявил, что билеты в театр или на концерт, аромадиффузор, набор качественных свечей, техника для ухода за собой, гаджеты и домашний текстиль станут отличными презентами на 8 Марта. По его словам, в качестве сюрприза также можно сделать альбом воспоминаний.