Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки учителям до 10 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на стоимость подарков для учителей и соцработников с 3 до 10 тыс. рублей, передает ТАСС. Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс РФ.

По словам депутата Дмитрия Гусева, педагоги не должны переживать из-за цветов и конфет от родителей. Нынешний порог в 3 тысячи установлен еще в 2008 году и не соответствует реальным ценам.

Ранее сообщалось, что опрошенные РБК педагоги скептически оценили предложенное помощником президента председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским совмещение истории и обществознания в единый экзамен. По их мнению, это будет крайне сложно, а процесс внедрения займет годы.

До этого депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук предложил установить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей или арест до 15 суток за оскорбление врачей, педагогов и других должностных лиц. По его мнению, учителя и медики зачастую сталкиваются с агрессией или насилием по отношению к ним.