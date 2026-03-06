США разрешили Индии покупать российскую нефть

США разрешили Индии приобретать российскую нефть, передает Reuters. Уточняется, что такое решение касается только ресурсов, которые находятся в танкерах в море.

Вашингтон не стал препятствовать выгрузке сырья для Нью-Дели. Российская сторона информацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент намерен обсудить с китайской стороной сокращение закупок нефти из России и Ирана. Переговоры запланированы на середину марта.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

Кроме того, эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru рассказал, что для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.