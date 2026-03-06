Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 03:10

США разрешили Индии покупать российскую нефть

Reuters: США разрешили Индии покупать российскую нефть из танкеров в море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США разрешили Индии приобретать российскую нефть, передает Reuters. Уточняется, что такое решение касается только ресурсов, которые находятся в танкерах в море.

Вашингтон не стал препятствовать выгрузке сырья для Нью-Дели. Российская сторона информацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент намерен обсудить с китайской стороной сокращение закупок нефти из России и Ирана. Переговоры запланированы на середину марта.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

Кроме того, эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru рассказал, что для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

США
Россия
Индия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры взломали компьютер журналиста Forbes и нашли связь с СБУ
Стало известно, что будет с имуществом экс-замминистра обороны Цаликова
Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг
Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено
США разрешили Индии покупать российскую нефть
Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране
В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля
Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов
ВСУ тонут в окопах в Сумской области
Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком
Украинский дрон почти разрушил пятиэтажку в Севастополе
ВСУ начинили дроны металлическими шариками для атаки на Севастополь
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.