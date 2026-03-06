Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 04:37

ОАЭ готовятся заморозить иранские миллиарды

WSJ: ОАЭ рассматривают заморозку размещенных в стране иранских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на несколько млрд долларов, размещенных в стране, передает The Wall Street Journal. По информации издания, в случае реализации шага Тегеран лишится доступа к валюте и международной торговле.

Представители ОАЭ уже уведомили Иран о возможных мерах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби в районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

До этого иранский дрон или реактивный снаряд ударил по башне в Дубае. Журналисты отметили, что в нижней части здания произошел взрыв. Вокруг постройки наблюдались искры и клубы дыма, сказано в материале. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того сообщалось, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание глав МИД 8 марта. Отмечается, что министры обсудят агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран. По данным источника, инициатором созыва выступила Саудовская Аравия.

ОАЭ
Иран
активы
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил, почему доллар резко пошел в рост
«Не пью»: Нагиев опроверг факт о 18-летнем виски в своем райдере
Трамп упускает Тайвань: как Китай будет наказывать сепаратистов
ОАЭ готовятся заморозить иранские миллиарды
Президент ЦАР поблагодарил Россию за помощь с подавлением мятежа
В МИД РФ обвинили Запад в блокировании россиян на Ближнем Востоке
Назван регион России, где больше всего пенсионеров
Мирошник заявил о серьезных трещинах в международном праве
Ядерное оружие в Швеции: зачем ЕС провоцирует войну в Балтике и Арктике
Хакеры взломали компьютер журналиста Forbes и нашли связь с СБУ
Стало известно, что будет с имуществом экс-замминистра обороны Цаликова
Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг
Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено
США разрешили Индии покупать российскую нефть
Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране
В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля
Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов
ВСУ тонут в окопах в Сумской области
Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.