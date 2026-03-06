ОАЭ готовятся заморозить иранские миллиарды

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на несколько млрд долларов, размещенных в стране, передает The Wall Street Journal. По информации издания, в случае реализации шага Тегеран лишится доступа к валюте и международной торговле.

Представители ОАЭ уже уведомили Иран о возможных мерах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби в районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

До этого иранский дрон или реактивный снаряд ударил по башне в Дубае. Журналисты отметили, что в нижней части здания произошел взрыв. Вокруг постройки наблюдались искры и клубы дыма, сказано в материале. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того сообщалось, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание глав МИД 8 марта. Отмечается, что министры обсудят агрессию Ирана в отношении ряда арабских стран. По данным источника, инициатором созыва выступила Саудовская Аравия.