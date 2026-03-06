Зимняя Олимпиада — 2026
«Не пью»: Нагиев опроверг факт о 18-летнем виски в своем райдере

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Нагиев заявил, что, по его мнению, райдер артиста должен быть скромным. В рамках «Форума в большом городе» от ВК, проходившего в киноконцерне «Мосфильм», он, отвечая на вопрос NEWS.ru, пояснил, что в его собственном райдере нет никакого виски 18-летней выдержки, как писали СМИ.

Пишет, что я пью только виски 18-летней давности. Я не пью. Я не пью. И мне некуда это крикнуть, либо в зад своей собаки, либо на телевизор, что это не имеет ко мне никакого отношения. <...> У меня райдер, чтоб вы понимали, это бутерброд, полотенце, чай, кофе, — отметил он.

Также Нагиев добавил, что не общается с соседями. Поэтому слухи о каких-то разногласиях с соседями — не соответствуют действительности, констатировал он.

Ранее выяснилось, что Дмитрий Нагиев и журналистка Ксения Собчак могут понести многомиллионные убытки из-за панических настроений на рынке недвижимости в Дубае. Эксперт Антон Буржуй указал, что если напряженность продержится от двух до восьми недель, стоимость активов снизится на 10–18%.

Дмитрий Нагиев
райдеры
виски
актеры
