Продюсер предрек конец популярности уехавшего из России комика

Комик Александр Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском инфополе, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артисту грозит падение гонораров уже через пару лет.

Чем дольше Незлобин находится за границей и пропадает из медийного российского поля, тем больше вероятность, что о нем скоро забудут. Даже гонорар в 2 млн рублей для него будет уже необоснованным. Пока что он работает на эмиграцию: еще год-два он может проехать по инерции на своей популярности, — заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что гонорар Незлобина не является завышенным. По его словам, комик мог установить более скромный чек ради повышения спроса.

Для топового комика у него не слишком большой гонорар. Незлобин мог поставить более сдержанный чек для большего количества заказов. Возможно, артист рассчитывает на увеличение спроса аудитории, — заключил Рудченко.

Ранее стал известен райдер Незлобина. Комик, переехавший в США, за свое выступление просит довольно скромный гонорар — пачку M&M’s, банку Red Bull, бутылку колы, bluetooth-колонку, сырную тарелку, безалкогольное пиво и 2 млн рублей.