Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 17:50

Продюсер предрек конец популярности уехавшего из России комика

Продюсер Рудченко: аудитория может забыть Незлобина из-за его отъезда

Александр Незлобин Александр Незлобин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Комик Александр Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском инфополе, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артисту грозит падение гонораров уже через пару лет.

Чем дольше Незлобин находится за границей и пропадает из медийного российского поля, тем больше вероятность, что о нем скоро забудут. Даже гонорар в 2 млн рублей для него будет уже необоснованным. Пока что он работает на эмиграцию: еще год-два он может проехать по инерции на своей популярности, — заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что гонорар Незлобина не является завышенным. По его словам, комик мог установить более скромный чек ради повышения спроса.

Для топового комика у него не слишком большой гонорар. Незлобин мог поставить более сдержанный чек для большего количества заказов. Возможно, артист рассчитывает на увеличение спроса аудитории, — заключил Рудченко.

Ранее стал известен райдер Незлобина. Комик, переехавший в США, за свое выступление просит довольно скромный гонорар — пачку M&M’s, банку Red Bull, бутылку колы, bluetooth-колонку, сырную тарелку, безалкогольное пиво и 2 млн рублей.

комики
шоу-бизнес
гонорары
райдеры
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области
У друга Зеленского нашли жучок в необычном месте
В Европе задержали девять человек с «черной кассой» для ХАМАС
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрел новый дом
Объект теплоснабжающей организации попал под удар в Горловке
Зеленский перед встречей с Трампом остановится в одной стране
Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео
Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА над Москвой
Продюсер предрек конец популярности уехавшего из России комика
В ВСУ «полетели головы» после потери Северска
Самый опасный британский маньяк провел 47-е Рождество в стеклянной камере
Звезду сериала «Бригада» госпитализировали с жалобами на сердце
На Украине сотрудники ТЦК «мобилизовали» священника из больницы
Буранная метель и дубак до −20? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Аэропорт Шереметьево ограничил работу в целях безопасности
Страны НАТО ужаснулись ударам возмездия России по Украине
Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву трех дронов
Любимые закуски к игристому: красная икра, сыр и морепродукты
В Подмосковье задержали семерых пособников майнеров из «Россетей»
Экс-депутат Рады назвал истинную причину создания мирного плана Киева
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.