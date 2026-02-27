Депутат эмоционально отреагировал на концерт Сабурова в Таиланде Депутат Иванов призвал не пускать Сабурова в Россию даже при снятии запрета

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов эмоционально отреагировал на выступление комика Нурлана Сабурова в Таиланде и потребовал навсегда закрыть ему путь в Россию даже в случае отмены действующего запрета. В беседе с NEWS.ru он отметил, что попытки артиста говорить о патриотизме после высылки выглядят как циничная манипуляция, а не искреннее раскаяние.

Сабуров, которому запретили въезд в РФ на 50 лет за подрыв национальной безопасности и системное нарушение законов, вдруг говорит в Таиланде, что «вернется» и будет «патриотичным». Это не раскаяние, а попытка манипуляции. Я заявляю предельно четко: комик не должен быть допущен в Россию никогда, даже если этот 50-летний запрет формально перестанет действовать. РФ — страна, которая умеет прощать, но только когда видит искреннее раскаяние, а не циничный PR-ход. Сабуров же, находясь за границей, продолжает иронизировать, называть себя «уголовником» и превращать ситуацию в элемент сценического образа. Это путь не к примирению, а к окончательному и бесповоротному разрыву, — высказался Иванов.

Он добавил, что настоящий патриотизм не прокламируют на курортах Таиланда. По словам депутата, он доказывается делами и уважением к законам страны.

Ранее Сабуров впервые выступил после запрета на въезд в Россию. Концерт на Пхукете он начал с матов и шуток о депортации. Артист также иронизировал, что все пришли «посмотреть на уголовника».