Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 07:05

Депутат эмоционально отреагировал на концерт Сабурова в Таиланде

Депутат Иванов призвал не пускать Сабурова в Россию даже при снятии запрета

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов эмоционально отреагировал на выступление комика Нурлана Сабурова в Таиланде и потребовал навсегда закрыть ему путь в Россию даже в случае отмены действующего запрета. В беседе с NEWS.ru он отметил, что попытки артиста говорить о патриотизме после высылки выглядят как циничная манипуляция, а не искреннее раскаяние.

Сабуров, которому запретили въезд в РФ на 50 лет за подрыв национальной безопасности и системное нарушение законов, вдруг говорит в Таиланде, что «вернется» и будет «патриотичным». Это не раскаяние, а попытка манипуляции. Я заявляю предельно четко: комик не должен быть допущен в Россию никогда, даже если этот 50-летний запрет формально перестанет действовать. РФ — страна, которая умеет прощать, но только когда видит искреннее раскаяние, а не циничный PR-ход. Сабуров же, находясь за границей, продолжает иронизировать, называть себя «уголовником» и превращать ситуацию в элемент сценического образа. Это путь не к примирению, а к окончательному и бесповоротному разрыву, — высказался Иванов.

Он добавил, что настоящий патриотизм не прокламируют на курортах Таиланда. По словам депутата, он доказывается делами и уважением к законам страны.

Ранее Сабуров впервые выступил после запрета на въезд в Россию. Концерт на Пхукете он начал с матов и шуток о депортации. Артист также иронизировал, что все пришли «посмотреть на уголовника».

комики
Нурлан Сабуров
Россия
запреты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.