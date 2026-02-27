ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также БПЛА сбили над Московским регионом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один — погиб.

Также стало известно, что силы ПВО в ночь на 17 февраля сбили более 24 БПЛА над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что это была одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ ранен девятилетний школьник.