Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 07:18

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 95 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также БПЛА сбили над Московским регионом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один — погиб.

Также стало известно, что силы ПВО в ночь на 17 февраля сбили более 24 БПЛА над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что это была одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ ранен девятилетний школьник.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
атаки
Минобороны РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.