17 февраля 2026 в 07:34

Севастополь столкнулся с одной из самых продолжительных атак ВСУ

Силы ПВО отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за ночь сбили более 24 БПЛА над Севастополем — это одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По предварительной информации, в результате атаки ВСУ ранен девятилетний школьник.

Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА, — отметил он.

По словам губернатора, на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Мальчику осколками посекло ноги, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один погиб.

