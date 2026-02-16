Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 07:29

«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ

Захарова: российские социальные службы вызывают у ВСУ звериную ненависть

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Вооруженные силы Украины возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того, чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения. И, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть, — отметила она.

До этого представитель дипломатического ведомства отметила, что президента Украины Владимира Зеленского следует привлечь к ответственности, а правозащитники обязаны выступить с протестами против неонацизма. Так Захарова отреагировала на критику украинским главой российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде под флагами других стран.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Мария Захарова
теракты
ВСУ
медики
