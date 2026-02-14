Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 13:28

«Ловите нациста»: Захарова прошлась по Зеленскому за слова о спортсменах

Захарова заявила, что мир должен призвать ловить Зеленского

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Президента Украины Владимира Зеленского необходимо поймать, а правозащитники должны выйти на протесты против неонацизма, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС. Так она отреагировала на высказывания политика, который раскритиковал российских спортсменов, выступающих под флагами других государств на Олимпийских играх.

В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть «ловите нациста», а миллионы правозащитников — выйти на митинги протеста против неонацизма, — сказала Захарова.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американский президент Дональд Трамп нацелен на устранение Зеленского из политической жизни Украины. Поводом для подобного мнения послужила статья, где говорится о возможном проведении выборов в республике под нажимом со стороны Вашингтона. Филиппо охарактеризовал эту публикацию как катастрофическую для нынешнего украинского лидера.

До этого журналисты обратили внимание на заявления Зеленского, которые раскрывают его подлинное отношение к вопросу о выборах. Обозреватели напомнили о высказывании политика, касающемся организации голосования. Зеленский увязал проведение выборов с обязательным получением Киевом гарантий безопасности. Журналисты расценили это как прямое доказательство его нежелания проводить выборы.

Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД РФ
Олимпиада
