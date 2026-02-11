«Тяжелый удар»: Трампа уличили в планах избавиться от Зеленского Политик Филиппо: Трамп намерен избавиться от препятствующего миру Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен устранить украинского коллегу Владимира Зеленского с политической арены, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о планах проведения выборов на Украине под давлением Вашингтона.

Тяжелый удар по Зеленскому. <…> Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то! — написал Филиппо.

Французский политик также оценил статью FT как катастрофическую не только для Зеленского. Он считает, что она несет серьезные последствия для президента Франции Эммануэля Макрона и других, кого Филиппо назвал «еврофашистами».

Ранее FT сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая. Шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной.

Позже депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что украинские власти намеренно слили информацию о президентских выборах. Он отметил, что в статье большинство источников — украинцы. Парламентарий не верит в проведение голосования в указанные сроки.