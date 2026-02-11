Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 08:28

Названа возможная дата президентских выборов на Украине

FT: Украина готовит президентские выборы и референдум к середине мая

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией, заявила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

По информации газеты, шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной. Белый дом пригрозил, что в противном случае лишит Киев предлагаемых гарантий безопасности со стороны США.

У украинцев есть твердая идея, что все это должно быть увязано с переизбранием Зеленского, — отметил собеседник издания.

Согласно данным чиновников, участвующих в планировании, президент страны Владимир Зеленский намерен объявить о плане проведения выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину начала конфликта. Офис президента Украины и посольство США в Киеве отказались от комментариев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Европа и Киев «изнасиловали» американскую инициативу по восстановлению мира на Украине. По словам министра, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые утвердили на встрече президентом России и США в Анкоридже: они «плавали» в самых разных вариантах. Москва официально получила лишь один документ.

Украина
выборы
США
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о тысячах замерзающих людей в Коврове
Гуменник раскрыл отношение к атлетам России в Олимпийской деревне
Один из ранее закрытых российских аэропортов возобновил работу
На СВО умер герой мема из Кировской области
В российских силовых структурах заявили о контроле трасс к Павлограду
Россияне стали чаще обращаться по ДМС с психическими расстройствами
«Не первая и не последняя»: Захарова высказалась о драме дела Эпштейна
ВСУ попытались атаковать российские регионы утром 11 февраля
«Удачи и терпения»: Богомолов попросил снять его с должности ректора МХАТ
Ефремов ездил на закрытую вечеринку на премиальном авто и с охраной
В США выступили с заявлением в поддержку Лаврова
Лавров сравнил заявления США о Гренландии с советским анекдотом
Раскрыто, как АЗС зарабатывают на импульсивных покупках водителей
Отели стали массово закрываться на Кубе
«Миша, давай!»: Михалков раскритиковал игру Ефремова на репетиции
Появились данные о радиационном фоне после атаки ВСУ на Ростовскую АЭС
Стали известны прогнозы аналитиков по ключевой ставке после заседания ЦБ
Сенатор рассказал, как прекратить нападения на школы
Владелец популярной сети ресторанов раскрыл рецепт правильных блинов
В Молдавии полиция окружила церковь и избила прихожан
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.