Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией, заявила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

По информации газеты, шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной. Белый дом пригрозил, что в противном случае лишит Киев предлагаемых гарантий безопасности со стороны США.

У украинцев есть твердая идея, что все это должно быть увязано с переизбранием Зеленского, — отметил собеседник издания.

Согласно данным чиновников, участвующих в планировании, президент страны Владимир Зеленский намерен объявить о плане проведения выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину начала конфликта. Офис президента Украины и посольство США в Киеве отказались от комментариев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Европа и Киев «изнасиловали» американскую инициативу по восстановлению мира на Украине. По словам министра, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые утвердили на встрече президентом России и США в Анкоридже: они «плавали» в самых разных вариантах. Москва официально получила лишь один документ.