Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:40

«Выход необходим»: Филиппо объяснил, почему Франции надо срочно покинуть ЕС

Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за планов по ядерному сдерживанию

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция должна выйти из состава Евросоюза, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя доклад к Мюнхенской конференции по безопасности о ядерном сдерживании Европы. По мнению парламентария, шаги главы государства Эммануэля Макрона по созданию ядерных групп с Германией ведут к утрате национального контроля и созданию наднационального механизма, что типично для методов работы ЕС.

Макрон перешел к первому этапу этого плана: межправительственному механизму ... что потом выльется ... в создание наднационального сдерживания. Так обычно делаются дела в ЕС! Выход Франции из Евросоюза настоятельно необходим! — сказал политик.

Ранее он заявил, что пересмотренная ядерная стратегия Евросоюза направлена против России, а европейские руководители одержимы идеей ядерного сдерживания. Политик обратился к соотечественникам с призывом ликвидировать Евросоюз, пока он не уничтожил их самих.

Кроме того, парламентарий отметил, что риторика Лондона, Парижа и Берлина в отношении Тегерана демонстрирует их намерение втянуть Европу в очередное военное противостояние. Политик подчеркнул, что эти же силы стремятся к конфликту с Россией.

Флориан Филиппо
Евросоюз
Франция
Эммануэль Макрон
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Флорист дала советы по правильному уходу за подаренным букетом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.