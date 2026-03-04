«Выход необходим»: Филиппо объяснил, почему Франции надо срочно покинуть ЕС Филиппо призвал к выходу Франции из ЕС из-за планов по ядерному сдерживанию

Франция должна выйти из состава Евросоюза, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя доклад к Мюнхенской конференции по безопасности о ядерном сдерживании Европы. По мнению парламентария, шаги главы государства Эммануэля Макрона по созданию ядерных групп с Германией ведут к утрате национального контроля и созданию наднационального механизма, что типично для методов работы ЕС.

Макрон перешел к первому этапу этого плана: межправительственному механизму ... что потом выльется ... в создание наднационального сдерживания. Так обычно делаются дела в ЕС! Выход Франции из Евросоюза настоятельно необходим! — сказал политик.

Ранее он заявил, что пересмотренная ядерная стратегия Евросоюза направлена против России, а европейские руководители одержимы идеей ядерного сдерживания. Политик обратился к соотечественникам с призывом ликвидировать Евросоюз, пока он не уничтожил их самих.

Кроме того, парламентарий отметил, что риторика Лондона, Парижа и Берлина в отношении Тегерана демонстрирует их намерение втянуть Европу в очередное военное противостояние. Политик подчеркнул, что эти же силы стремятся к конфликту с Россией.