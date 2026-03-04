Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:39

В Торгово-промышленной палате ответили, как усилить туризм Крыма

Председатель комитета по туризму Масливец: допуслуги повысят интерес к Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крымскому туристическому бизнесу следует сделать ставку на развитие дополнительных услуг, заявил телеканалу «Крым 24» председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты республики Александр Масливец. По его словам, это позволит повысить привлекательность курорта.

Есть клиент, которому важна только цена, есть тот, кому важен только качественный сервис. Мы должны найти золотую середину — адекватную цену за соответствующий уровень сервиса. Мы должны смещать фокус на дополнительные сервисы. Это «все включено», продуманное питание, досуг, развлечения, бассейны, СПА, транспортная доступность до музеев и объектов показа, — высказался Масливец.

Основной задачей он назвал стремление не к массовости турпотока, а к увеличению среднего чека с помощью комплекса услуг. По его мнению, именно высокий уровень сервиса поможет в формировании положительного имиджа Крыма среди россиян и не только.

Ранее сообщалось, что владельцы туристического бизнеса в Анапе активно распродают отели. Собственники предлагают разнообразные варианты — от небольших гостиниц по цене 15 млн рублей до роскошных отелей стоимостью четверть миллиарда.

