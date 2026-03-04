Житель Крыма едва не зарезал знакомого во время ссоры

Житель Крыма едва не зарезал знакомого во время ссоры Житель Крыма ударил знакомого ножом в живот в ходе конфликта

В Керчи задержали 36-летнего местного жителя, ударившего знакомого ножом в живот в ходе конфликта, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на прокуратуру Крыма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты под контроль в прокуратуре города, — отметили в надзорном ведомстве.

По данным правоохранительного органа, задержанный причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. Городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на одноклассника. Поводом для резни послужил давний конфликт между подростками, который продолжался с осени.

До этого в Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице и нанес ей не менее пяти ударов. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.