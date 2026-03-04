Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта

Диетолог Соломатина: сухофрукты станут полезной альтернативой сладкому

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Букеты из сухофруктов и изделия из темного шоколада станут полезной альтернативой привычным сладким подаркам на 8 Марта, рассказала «Москве 24» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она предупредила об опасности магазинных сладостей.

Наименее вредным из традиционных сладких подарков можно считать безе. По сути, это белок в чистом виде, который прекрасно усваивается. Он необходим организму для производства антител, ферментов, нейромедиаторов и поддержания здоровья кожи, волос и ногтей, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что при выборе магазинных сладостей важно обращать внимание на состав. По ее словам, сахар должен быть не основным ингредиентом.

Ранее кондитер Георгий Хачинян рассказал, что темный и горький шоколад прекрасно сочетаются с цитрусовыми. При этом, по его словам, белые и молочные сорта лучше употреблять вместе с кисловатыми ягодами.

