Постный пирог с бананами: супербыстрый рецепт

Пост — не повод отказываться от сладкого. Постный пирог с бананами приготовить проще простого, и он всегда получается пышным. Подходит для детей и взрослых.

Главное — продукты под рукой: 300 г муки, 150 г сахар-песка, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, 100 мл растительного масла, 200 мл воды, 2 крупных спелых банана. Разомните фрукты вилкой в пюре, смешайте с маслом, сахарком и водой. Введите гашеную соду, постепенно всыпьте муку, мешая до гладкости. Консистенция теста должна быть как густая сметана. Перелейте в формочку, разровняйте. Выпекайте при 190 градусах 30–35 минут. Готовый постный пирог вытащите, дайте остыть 10 минут. Поверхность покройте сахарной пудрой или протертыми ягодами. Если любите хруст, добавьте семена чиа или мак. Такой десерт хранится 3 дня в холодильнике. Идеально для постного утра с чаем.

