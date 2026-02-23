Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 18:48

Банановое суфле в микроволновке: воздушное, нежное, без сахара! Готовится за 10 минут. Идеальный ПП-десерт или завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спелый банан, который уже начинает покрываться точками, обычно идет на оладьи. Но здесь он обретает новую жизнь. Взбитый в однородную массу, он становится природным подсластителем и кремовой основой для десерта, который не стыдно подать гостям, украсив сиропом и ягодами.

Для суфле беру один очень спелый банан (около 110 г) и разминаю его вилкой или отправляю в чашу блендера. Добавляю одно яйцо, 90 граммов сыра рикотты (или очень сухого творога), 100 граммов натурального йогурта без добавок, 30 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 грамм ванилина (или пару капель экстракта) и чайную ложку кленового сиропа (можно меда или вообще без). Взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной кремовой массы. Даю тесту постоять 10 минут — овсянка набухнет и впитает влагу, это важно для текстуры. Силиконовые формочки для кексов смазываю маслом (или использую бумажные вкладыши).

Разливаю тесто по формочкам, заполняя их на 2/3, так как суфле сильно поднимется. Ставлю в микроволновку. Готовлю при мощности 800 Вт 5-6 минут. Время зависит от микроволновки. Готовность проверяю зубочисткой: она должна выходить почти сухой. Суфле значительно поднимется, а затем немного осядет — это нормально. Внимание: будьте осторожны, пар очень горячий! Даю суфле полностью остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник на пару часов. Охлажденное, оно становится более плотным и удобным для извлечения из формы. Подаю, полив кленовым сиропом, джемом или арахисовой пастой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь
Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Общество
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Мясо по-французски «Офицерское» с помидорами и сыром — и главное блюдо, и украшение стола
Общество
Мясо по-французски «Офицерское» с помидорами и сыром — и главное блюдо, и украшение стола
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Общество
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Вспомнила вкус детства: сухари, сгущенка, какао и немного масла — пирожные «картошка» за 15 минут без выпечки
Общество
Вспомнила вкус детства: сухари, сгущенка, какао и немного масла — пирожные «картошка» за 15 минут без выпечки
еда
рецепты
десерты
бананы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сорвался на Залужного после критики в свой адрес
Фигуристка Сотникова разоткровенничалась о восстановлении после родов
«Отправить войска»: Сийярто подвел итоги заседания совета глав МИД стран ЕС
Для фанатов «Уэнсдей» приготовили сюрприз в преддверии третьего сезона
Шепелев пожаловался на сложности в воспитании сына от Фриске
Бывший супруг Бузовой вылетел с шоу «Маска»
Ротенберг бросил вызов сборной США по хоккею
ЕС хочет запретить въезд в Европу всем участникам СВО
«Критическое»: в Европе забили тревогу на фоне переговоров по Украине
Евросоюз сократит численность российского постпредства в Брюсселе
В ЕС не смогли утвердить кредит Украине на €90 млрд
Обнародованы детали взрыва в украинском лицее
В Челябинске решилась судьба собаки по кличке Додобоня
Корпорация «Роснано» попросила изменить статус дела против Чубайса
Названа новая дата конца света: что нас ждет 19 мая 2027 года
Полиция ФРГ разберется с пенсионером, сравнившим Мерца с Пиноккио
Западу напомнили о богатом военном опыте России
Евросоюз осмелился «взбунтоваться» после новых пошлин США
Тарасова заявила, что Гуменника «обокрали» на Олимпиаде
Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.