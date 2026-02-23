Банановое суфле в микроволновке: воздушное, нежное, без сахара! Готовится за 10 минут. Идеальный ПП-десерт или завтрак

Спелый банан, который уже начинает покрываться точками, обычно идет на оладьи. Но здесь он обретает новую жизнь. Взбитый в однородную массу, он становится природным подсластителем и кремовой основой для десерта, который не стыдно подать гостям, украсив сиропом и ягодами.

Для суфле беру один очень спелый банан (около 110 г) и разминаю его вилкой или отправляю в чашу блендера. Добавляю одно яйцо, 90 граммов сыра рикотты (или очень сухого творога), 100 граммов натурального йогурта без добавок, 30 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 грамм ванилина (или пару капель экстракта) и чайную ложку кленового сиропа (можно меда или вообще без). Взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной кремовой массы. Даю тесту постоять 10 минут — овсянка набухнет и впитает влагу, это важно для текстуры. Силиконовые формочки для кексов смазываю маслом (или использую бумажные вкладыши).

Разливаю тесто по формочкам, заполняя их на 2/3, так как суфле сильно поднимется. Ставлю в микроволновку. Готовлю при мощности 800 Вт 5-6 минут. Время зависит от микроволновки. Готовность проверяю зубочисткой: она должна выходить почти сухой. Суфле значительно поднимется, а затем немного осядет — это нормально. Внимание: будьте осторожны, пар очень горячий! Даю суфле полностью остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник на пару часов. Охлажденное, оно становится более плотным и удобным для извлечения из формы. Подаю, полив кленовым сиропом, джемом или арахисовой пастой.

