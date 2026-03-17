Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 09:35

Горсть кофе и два банана — пеку десерт без сахара и муки: хрустит, тает, исчезает мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру растворимый кофе и спелый банан — и пеку шикарное печенье к чаю, в котором вкус и польза соединились в идеальный дуэт.

Получается обалденная вкуснятина: румяное ароматное печенье с хрустящей корочкой и нежной, чуть влажной серединкой, которая буквально тает во рту, оставляя приятное кофейное послевкусие. Даже те, кто равнодушен к полезной выпечке, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 2 банана, 200 г овсяных хлопьев, 2 столовые ложки растворимого кофе, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка какао-порошка (по желанию), щепотка соли.

Бананы разомните вилкой в пюре до однородности. Добавьте растворимый кофе, растительное масло, какао и соль, тщательно перемешайте. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки и вмешайте в банановую массу. Замесите густое, липковатое тесто.

Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие печенья и выложите их на противень на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до легкого зарумянивания.

Проверено редакцией
Читайте также
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Духовка нам в помощь: запеченный булгур с овощами в «горшочках»
Эти мадленки — билет в Париж, не выходя с кухни. Нежное печенье-ракушка с тропической кислинкой
Готовим шоколадное печенье, которое не черствеет. С каждым днем оно становится только ароматнее, если, конечно, долежит до утра
Никакого растительного масла: самые вкусные кексы получаются на молоке и сливочном — мягкие и ароматные
рецепты
печенье
десерты
бананы
Мария Левицкая
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овчинский: в Гольяново появится новый дом по реновации
Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.