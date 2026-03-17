Горсть кофе и два банана — пеку десерт без сахара и муки: хрустит, тает, исчезает мгновенно

Беру растворимый кофе и спелый банан — и пеку шикарное печенье к чаю, в котором вкус и польза соединились в идеальный дуэт.

Получается обалденная вкуснятина: румяное ароматное печенье с хрустящей корочкой и нежной, чуть влажной серединкой, которая буквально тает во рту, оставляя приятное кофейное послевкусие. Даже те, кто равнодушен к полезной выпечке, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 2 банана, 200 г овсяных хлопьев, 2 столовые ложки растворимого кофе, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка какао-порошка (по желанию), щепотка соли.

Бананы разомните вилкой в пюре до однородности. Добавьте растворимый кофе, растительное масло, какао и соль, тщательно перемешайте. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки и вмешайте в банановую массу. Замесите густое, липковатое тесто.

Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие печенья и выложите их на противень на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до легкого зарумянивания.

