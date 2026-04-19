Стало известно, как ВМС США разминируют Ормузский пролив

ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе, утверждает издание Wall Street Journal. Для разминирования пролива применяются как надводные, так и подводные дроны с гидролокатором.

Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что силы Центрального командования США приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива. Как сообщается в заявлении CENTCOM, два американских эсминца уже совершили проход через стратегический водный путь и начали операцию в Персидском заливе.

Ранее появилась информация, что корабли США впервые с начала войны с Ираном якобы пересекли Ормузский пролив. Позже военные Исламской Республики опровергли эту информацию. Журналисты отметили, что получили эти данные от источника в высшем иранском командовании.