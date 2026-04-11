«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив CENTCOM: США приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива

Силы Центрального командования США приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива, сообщается в заявлении CENTCOM. Два американских эсминца уже совершили проход через стратегический водный путь и начали операцию в Персидском заливе.

Два эсминца ВМС США — USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy — совершили проход через Ормузский пролив и приступили к операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по полной очистке пролива от мин, — говорится в заявлении командования.

Ранее появилась информация, что корабли США впервые с начала войны с Ираном якобы пересекли Ормузский пролив. Позже военные Исламской Республики опровергли эту информацию. Журналисты отметили, что получили эти данные от источника в высшем иранском командовании.

До этого сообщалось, что Тегеран пригрозил уничтожить эсминец Соединенных Штатов в течение получаса, если он продолжит двигаться в районе пролива. По информации источника, военный корабль остановил движение сразу же после получения предупреждения.