Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 21:36

«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив

CENTCOM: США приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива

Фото: US Navy/via Globallookpress.com
Силы Центрального командования США приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива, сообщается в заявлении CENTCOM. Два американских эсминца уже совершили проход через стратегический водный путь и начали операцию в Персидском заливе.

Два эсминца ВМС США — USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy — совершили проход через Ормузский пролив и приступили к операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по полной очистке пролива от мин, — говорится в заявлении командования.

Ранее появилась информация, что корабли США впервые с начала войны с Ираном якобы пересекли Ормузский пролив. Позже военные Исламской Республики опровергли эту информацию. Журналисты отметили, что получили эти данные от источника в высшем иранском командовании.

До этого сообщалось, что Тегеран пригрозил уничтожить эсминец Соединенных Штатов в течение получаса, если он продолжит двигаться в районе пролива. По информации источника, военный корабль остановил движение сразу же после получения предупреждения.

США
Персидский залив
Ближний Восток
Ормузский пролив
минирования
