11 апреля 2026 в 17:00

Эсминец США замер у входа в Ормузский пролив после ультиматума Ирана

Иран пригрозил уничтожить эсминец США в течение получаса, если он продолжит двигаться в районе Ормузского пролива, пишет иранское агентство Fars. По его информации, корабль сразу же остановился после предупреждения.

В материале говорится, что иранские военные передали своей делегации на переговорах в Исламабаде информацию об американском эсминце, который отплыл из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива. Делегаты сразу передали через пакистанского посредника предупреждение: если корабль продолжит двигаться, то будет потоплен за полчаса.

ВС Ирана оперативно опровергли сообщение о проходе корабля США через Ормузский пролив, о чем также сообщило гостелевидение. Высокопоставленный представитель КСИР отметил, что американская сторона получила «недвусмысленное» предупреждение.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.

