11 апреля 2026 в 16:21

«В качестве услуги для всего мира»: Трамп сообщил о начале расчистки Ормуза

Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
США начинают «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.

Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим, — сообщил республиканец.

Ранее стало известно, что встреча Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте 8 апреля прошла в напряженной обстановке. Издание Politico утверждает, что американский политик выплеснул на главу Альянса волну недовольства. Гнев главы Белого дома вызвало бездействие союзников, которые не присоединились к операции Пентагона против Ирана.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трамп во время вечернего обращения оскорбил союзников. По его словам, глава Белого дома вел себя вызывающе, учитывая, что именно США начали войну, а их партнеры вынуждены «расхлебывать последствия».

