«Сплошной поток оскорблений»: Трамп провел переговоры с Рютте

Встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшаяся в среду вечером, прошла в крайне напряженной обстановке. Как сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники, американский лидер использовал беседу, для того чтобы выплеснуть на главу Альянса волну недовольства и оскорблений.

Причиной гнева Трампа стал отказ европейских союзников присоединиться к США в противостоянии с Ираном. По словам одного из европейских чиновников, разговор был «сплошным потоком оскорблений», а республиканец сыпал в сторону Рютте угрозы.

Сам Трамп после встречи выразил уверенность, что НАТО вновь не придет на помощь Соединенным Штатам, когда это потребуется. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт окрестила этот разговор как очень «откровенный и прямой», так как Альянс провалил «тест Трампа», отказавшись поддержать США в иранском конфликте.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о твердом намерении сделать все возможное для сохранения единства НАТО и недопущения выхода из Альянса Соединенных Штатов. По словам главы кабмина, в настоящее время Блок ничем не заменим, поэтому он заинтересован в его развитии совместно с американским президентом.