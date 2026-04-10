10 апреля 2026 в 02:03

«Сплошной поток оскорблений»: Трамп провел переговоры с Рютте

Politico: Трамп осыпал Рютте потоком оскорблений на встрече в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшаяся в среду вечером, прошла в крайне напряженной обстановке. Как сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники, американский лидер использовал беседу, для того чтобы выплеснуть на главу Альянса волну недовольства и оскорблений.

Причиной гнева Трампа стал отказ европейских союзников присоединиться к США в противостоянии с Ираном. По словам одного из европейских чиновников, разговор был «сплошным потоком оскорблений», а республиканец сыпал в сторону Рютте угрозы.

Сам Трамп после встречи выразил уверенность, что НАТО вновь не придет на помощь Соединенным Штатам, когда это потребуется. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт окрестила этот разговор как очень «откровенный и прямой», так как Альянс провалил «тест Трампа», отказавшись поддержать США в иранском конфликте.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о твердом намерении сделать все возможное для сохранения единства НАТО и недопущения выхода из Альянса Соединенных Штатов. По словам главы кабмина, в настоящее время Блок ничем не заменим, поэтому он заинтересован в его развитии совместно с американским президентом.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

