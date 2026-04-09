Мерц пообещал не допустить развала НАТО из-за США

09 апреля 2026 в 19:17

Мерц пообещал сохранить единство НАТО и не допустить выхода США из Альянса

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о твердом намерении сделать все возможное для сохранения единства НАТО и недопущения выхода из Альянса Соединенных Штатов, передает телеканал Phoenix. По словам главы кабмина, в настоящее время Блок ничем не заменим, поэтому он заинтересован в его развитии совместно с американским президентом.

Канцлер сообщил, что обсуждал будущее НАТО в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Немецкий канцлер подчеркнул, что защита, которую НАТО обеспечивает Европе, включая участие США, остается критически важной. Он выразил надежду на совместную работу с Трампом для укрепления Альянса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По словам генсека, американский лидер остался не в лучшем настроении после встречи в Белом доме и обсуждения действий союзников. В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков считает, что Конгресс США никогда не позволит президенту страны выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий.

