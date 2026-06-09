Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 21:09

Подрыв «Северных потоков» обернулся новым требованием к Украине

Вайдель призвала Украину выплатить репарации ФРГ за подрыв «Северных потоков»

Алиса Вайдель Алиса Вайдель Фото: IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина должна выплатить репарации ФРГ за подрыв газопроводов «Северный поток», заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель на брифинге. По ее мнению, Киев обязан объяснить обстоятельства произошедшего и свою возможную роль в этом инциденте.

Политик считает, что в случае подтверждения причастности украинской стороны финансовые потоки должны быть пересмотрены. Вайдель подчеркнула, что потеря дешевых энергоносителей нанесла Германии и другим европейским странам значительный экономический ущерб.

Благосостояние ФРГ десятилетиями базировалось на поставках российских нефти и газа, добавила Вайдель. Она также сообщила, что в случае прихода партии к власти будет выступать за прямые переговоры с Москвой и развитие диалога по украинскому вопросу.

Ранее заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что в Германии сохраняется интерес к возможному возобновлению работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине. По его словам, уже сейчас следует рассматривать возможные варианты решения этого вопроса в будущем.

Европа
Германия
Украина
репарации
Северные потоки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о взрыве газопровода в Дагестане
«Найти общий язык»: Безрукова о скандале Толмацкого с матерью
Стало известно, как война в Иране может повлиять на рубль
Опубликовали кадры пожара в Дагестане
Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию
В ЕС сделали шаг против патриарха Кирилла
Подрыв «Северных потоков» обернулся новым требованием к Украине
Выпускникам вузов хотят списывать часть кредита за обучение
Конец эпохи Роналду и Месси: для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере
Историк войск ПВО предложил простой способ защиты от атак беспилотников
Охлобыстин подкрался к Асмус и поцеловал в оголенную шею
«Он очень секси»: Дибцева призналась, что любит Прилучного
Расследование раскрыло схему заработка семьи Трампа на криптовалюте
Названы лучшие сериалы и актеры России: кадры второго дня премии ТЭФИ
Россиянка вышла замуж по видеосвязи
Раскрыт главный принцип надежности противовоздушной обороны Москвы
Мощный пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте
Стало известно о пострадавшем после удара ВСУ по ЛНР
«Мы ответим на атаку»: Трамп пригрозил Ирану за сбитый вертолет в Ормузе
Стала известна дата самой короткой ночи 2026 года
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.