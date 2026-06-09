Украина должна выплатить репарации ФРГ за подрыв газопроводов «Северный поток», заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель на брифинге. По ее мнению, Киев обязан объяснить обстоятельства произошедшего и свою возможную роль в этом инциденте.

Политик считает, что в случае подтверждения причастности украинской стороны финансовые потоки должны быть пересмотрены. Вайдель подчеркнула, что потеря дешевых энергоносителей нанесла Германии и другим европейским странам значительный экономический ущерб.

Благосостояние ФРГ десятилетиями базировалось на поставках российских нефти и газа, добавила Вайдель. Она также сообщила, что в случае прихода партии к власти будет выступать за прямые переговоры с Москвой и развитие диалога по украинскому вопросу.

Ранее заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что в Германии сохраняется интерес к возможному возобновлению работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине. По его словам, уже сейчас следует рассматривать возможные варианты решения этого вопроса в будущем.