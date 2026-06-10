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10 июня 2026 в 14:03

«Мимо ушей»: Лавров объяснил, какие предложения Европы не стоят внимания

Лавров: РФ будет пропускать мимо ушей несерьезные предложения по диалогу с ЕС

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Москва намерена пропускать «мимо ушей» предложения по диалогу с Евросоюзом, пока не убедится, что диалог ведется серьезно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, которые приводит пресс-служба МИД, Европа не оставляет попыток защитить украинское руководство.

Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать, но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы,заявил министр.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что Европа занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза не выходили к России с предложением о переговорах.

До этого эксперт РАН Владислав Белов усомнился в том, что бывшие федеральные канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер могли бы стать эффективными переговорщиками с Россией. По его мнению, вопрос заключается не столько в профессиональных качествах Меркель, сколько в том, насколько она может восприниматься всеми сторонами как нейтральный посредник.

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