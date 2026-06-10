Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 14:08

В ОДКБ решили проучить неплательщиков из Армении

Лавров: в ОДКБ могут применить к Армении статью устава из-за неуплаты взносов

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны-участницы ОДКБ договорились рассмотреть вопрос о применении к Армении соответствующей статьи устава организации из-за двухлетней неуплаты республикой взносов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. По словам министра, его коллега Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не платит взносы, поскольку фактически не участвует в работе объединения.

Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ, — отметил Лавров.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности вряд ли добавит безопасности этой стране. По его словам, ОДКБ демонстрирует свою действенность и остается гарантом стабильности на евразийском континенте.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
ОДКБ
Армения
неуплата
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активистку приговорили к 17 годам за спонсирование террористов
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
В МЧС раскрыли, сколько спасателей участвовали в СВО
МВД Индии заблокировало запуск спутникового интернета Starlink
В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио
Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь
Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов
В Госдуме ответили, почему Канада решила производить БПЛА для ВСУ
Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня
В МИД назвали главных спонсоров Зеленского
«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки
Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев
Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару
Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья
«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует
«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану за «затягивание сделки»
В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя
Весь экипаж вертолета Ми-17 погиб при крушении
Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам
Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.