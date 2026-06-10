В ОДКБ решили проучить неплательщиков из Армении Лавров: в ОДКБ могут применить к Армении статью устава из-за неуплаты взносов

Страны-участницы ОДКБ договорились рассмотреть вопрос о применении к Армении соответствующей статьи устава организации из-за двухлетней неуплаты республикой взносов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. По словам министра, его коллега Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не платит взносы, поскольку фактически не участвует в работе объединения.

Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ, — отметил Лавров.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности вряд ли добавит безопасности этой стране. По его словам, ОДКБ демонстрирует свою действенность и остается гарантом стабильности на евразийском континенте.